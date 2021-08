Ulss Berica, da domani sarà attivo il nuovo punto tamponi a Torri di Quartesolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà attivo da domani, mercoledì 4 agosto, il nuovo punto tamponi dell’Ulss 8 Berica, allestito all’interno del complesso Centro Torri, a Torri di Quartesolo in via dell’Industria 1, nello stesso complesso che ospita anche il nuovo Centro di Vaccinazione.

A differenza di quest’ultimo, però, l’ingresso è da via Roma, al fine di mantenere divise le utenze dei due servizi; l’accesso al parcheggio è da via degli Alpini. All’interno, inizialmente saranno quattro le postazioni attivate, con la possibilità di arrivare fino a otto in caso di necessità. L’orario di apertura è dal lunedì alla sabato dalle ore 7.15 alle 18.30 e la domenica dalle ore 7.15 alle ore 12.30. Solo nella giornata di domani l’orario di apertura sarà dalle 10 alle 18.30.

L’Ulss 8 in una nota ricorda che l’accesso ai punti tampone può avvenire anche senza impegnativa e senza prenotazione, ma per evitare attese è comunque consigliata la prenotazione online, attraverso il portale i-Cup accessibile dal sito dell’Ulss 8 Berica. Il punto tamponi presso il San Bortolo resterà comunque attivo, ma esclusivamente per i pazienti che necessitano del tampone per accedere ad una prestazione sanitaria (ad esempio per un intervento chirurgico o ricovero), oltre che per gli screening dei dipendenti dell’Ulss 8, del personale delle forze dell’ordine, dei dipendenti dei comuni e delle altre categorie di lavoratori soggetti al test periodico.