I funerali del Papa sabato alle 10 a San Pietro: a Roma scatta il ‘piano sicurezza’

...caricamento in corso...

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. Attesi moltissimi leader del mondo. Tra loro, Donald Trump, il presidente francese Macron e il numero uno ucraino Zelensky. Un evento eccezionale che richiederà un inevitabile potenziamento delle misure di sicurezza non solo per proteggere i capi di stato e le numerose personalità attese, ma anche per garantire l’ordinato afflusso e l’assistenza ai fedeli che raggiungeranno Roma a seguito della scomparsa del Pontefice, delle sue esequie e della successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice.

Appena diffusa la notizia della morte di Francesco a Roma è scattato il ‘piano sicurezza’: potenziamento dei contingenti delle forze dell’ordine nell’area attorno a San Pietro, no-fly zone già operativa, percorsi dedicati ai fedeli per evitare la calca. Al Dipartimento della Protezione civile sarà affidato il compito di occuparsi di tutta la gestione dell’evento a eccezione degli aspetti relativi alla sicurezza, dunque dall’organizzazione dei posti medici avanzati, alla distribuzione dell’acqua, dal potenziamento delle reti telefoniche alla gestione dell’afflusso e del deflusso dei pellegrini.

Giannini: “l’avvicinamento dei fedeli è notevole”. Il prefetto che ha presieduto due riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine capitoline, rappresentanti della gendarmeria vaticana e il sindaco Roberto Gualtieri ha messo in chiaro qual è l’obiettivo: vogliamo che fino a quando sarà eletto il nuovo papa tutto possa svolgersi in “sicurezza e con il rispetto dovuto al Pontefice”, soprattutto per quanto riguarda i funerali, ha sottolineato Giannini.