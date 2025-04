Stop al campionato, la serie A si ferma per i funerali di Papa Francesco

Niente partite di serie A per i funerali di Papa Francesco. La decisione – peraltro attesa – è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri di oggi che ha proclamato anche 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Le partite in programma sabato 26 aprile, dunque, non si giocheranno. Visto che lo stesso giorno – al mattino – sono in programma i funerali del Pontefice.

Ad annunciare la sospensione del campionato di calcio è stato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Lo stesso Musumeci ha annunciato che domenica le partite si giocheranno regolarmente. Quindi le partite interessate dal rinvio sono Como-Genoa (ore 15), Inter-Roma (ore 18) e Lazio-Parma (ore 20.45), valide per la 34esima giornata.

Soltanto nelle scorse ore la Lazio aveva criticato la scelta della Lega di fermare il campionato per la morte di Papa Francesco e rinviare le 4 partite mancanti a domani mercoledì 23 aprile. In una lettera la società di Lotito ha manifestato contrarietà al recupero domani, perché la squadra voleva partecipare all'omaggio al Pontefice in programma a San Pietro. Ma questa mattina la Serie A ha risposto no: domani è la prima data utile per recuperare le partite, senza falsare la regolarità del campionato. Quindi, nulla cambia per Genoa-Lazio. L'ufficializzazione della data di sabato mattina per i funerali di Papa Francesco lascia prevedere un altissimo afflusso di fedeli e pellegrini, oltre alla presenza di numerosi capi di stato e di governo.