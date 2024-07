‘Il Mare più bello 2024’ per Touring Club e Legambiente, è in Sardegna

La Sardegna si conferma regina del mare anche per il 2024. La guida ‘Il Mare più bello 2024’, curata da Legambiente e Touring Club Italiano ha infatti assegnato a 7 località marine dell’isola le ‘Cinque Vele’.

Cosa sono le ‘Cinque Vele’? Sono dei riconoscimenti assegnati i base ad una serie di criteri di valutazione. Viene presa in considerazione, non solo il livello di purezza delle acque, ma anche la qualità ambientale, la presenza di servizi e il consumo energetico (l’uso del suolo, l’energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità).

I parametri sono divisi in due principali categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. “La scelta degli indicatori e la loro attribuzione a differenti macro aree – si legge sul sito del Touring Club – ha tenuto conto di requisiti chiave, definiti in ambito europeo con il contributo della rete delle ‘ecolabel’ che seguono i criteri del progetto Life “VISIT”. “Legambiente – attraverso i circoli locali e Goletta Verde – ha scandagliato la penisola e le isole, attribuendo a ogni comprensorio turistico le “vele”: da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo).

Dunque la Sardegna è la regione più premiata. Seguono la Toscana con 5, la Campania con 4 e la Puglia con 3 località. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Liguria, new entry di quest’anno, che raggiunge la vetta con le Cinque Terre.

Bad news: la Sicilia, per il primo anno, è fuori dal vertice della classifica delle località marine a cinque vele. “Pantelleria (Tp) perde due vele passando da cinque a 3 vessilli a causa di una serie di interventi turistici discutibili e di un eccesso di consumo di suolo che sono costati cari all’isola in provincia di Trapani. Santa Marina Salina (Me) sull’isola di Salina perde una vela – passando da cinque e 4 vessilli – per aver fatto registrare un arretramento, sia pur lieve, dei valori generali”, si legge sempre sul sito del Touring Club.

Per quanto riguarda le acque più pulite e cristalline a guidare la top five del 2024 c’è Pollica, Acciaroli e Pioppi, in Campania (Sa). Al secondo posto troviamo il comune di Nardò, in provincia di Lecce, seguito da Baunei, in provincia di Nuoro. Quarto posto per la località Domus De Maria sul Litorale di Chia, sempre in Sardegna e quinta posizione per Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma Toscana.

Dal mare ai laghi. Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione con più località, seguita da Piemonte e Lombardia. Cinque le Vele assegnate al comune di Molveno (Tn), sul lago omonimo e ad Appiano sulla Strada del Vino (Bz) sul lago di Monticolo. Terzo posto per Massa Marittima (Gr), località sul Lago dell’Accesa, in Toscana. A seguire Sospirolo (Bl) sul lago del Mis, in Veneto e Avigliana, sul lago omonimo in Piemonte. Per il secondo anno consecutivo dopo l’entrata in classifica del 2023, si conferma a Cinque Vele Scanno (Aq) sul lago omonimo.