Motrice di un autoarticolato a fuoco in A4: coda di 12 chilometri in autostrada

In tanti si sono preoccupati, fra Brendola, Altavilla e Montecchio Maggiore, quando questa mattina presto hanno sentito odore di plastica bruciata e una colonna di fumo levarsi dall’autostrada A4, ricordando gravi incendi recenti. Ad andare a fuoco, per fortuna questa volta è stato “solo” un camion in transito in autostrada, poco prima del casello di Montecchio Maggiore.

L’incendio è divampato poco dopo le 6 di oggi, martedì 2 luglio: i vigili del fuoco sono stati allertati per intervenire lungo l’autostrada A4 poco prima dello svincolo del nuovo casello di Montecchio Maggiore in direzione Verona per l’incendio della motrice di un autoarticolato: nessuna persona è rimasta ferita.

L’autista del mezzo pesante, cassonato di metallo e che stava trasportando mobili imballati da montare, ha notato del fumo e ha fatto in tempo ad accostare e a scendere, mentre il mezzo ha preso fuoco.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vicenza e Arzignano con due autopompe, due autobotti e dieci operatori, hanno spento le fiamme, evitando così il coinvolgimento del semirimorchio. L’incendio ha però intaccato quattro pannelli antirumore dell’autostrada. Il traffico autostradale dopo lo spegnimento del mezzo è stato canalizzato su una sola corsia, creando code lunghe 12 chilometri.

Sul posto il personale ausiliare di autostrada e la polstrada. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio delle squadre dei vigili del fuoco intervenuti.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8:30.