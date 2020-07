Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato il 3 agosto

Si chiamerà Ponte “Genova San Giorgio” e sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30. Lo ha scritto sulla sua pagina di Facebook il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci.

Questa mattina in un’intervista a TgCom24 il sindaco di Genova aveva raccontato: “Il ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro. Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l’aiuto di un’azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, che è dell’Emilia Romagna. Quindi tutta l’Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di Modello Italia”.

Le prove di carico sono iniziate domenica e potrebbero concludersi anche prima dei sei giorni iniziali previsti. Al termine dell’operazione sarà però il ministero dei Trasporti insieme al gestore dell’infrastruttura a compiere la verifica. Il 27 luglio è previsto il concerto sotto il ponte con l’omaggio alle 43 vittime del crollo del Morandi (14 agosto 2018). All’inaugurazione è prevista la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.