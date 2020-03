Il premier Conte in diretta Fb: “Chiudiamo negozi, bar e ristoranti”. Sì al Commissario

“L’Italia sta dando prova di essere una grande comunità, unità e responsabile“. E ancora, “la stragrande maggioranza di voi italiani ha risposto in modo straordinario, ma l’effetto di questo grande sforzo lo potremo vedere solo tra un paio di settimane”. Così il premier Giuseppe Conte nel corso della diretta Facebook aperta alle 21.40. Sì al Commissario, sarà nominato il dottor Domenico Arcuri, che collaborerà a contatto con Angelo Borrelli, a capo del dipartimento di Protezione Civile. La nuova stretta riguarderà tutto il territorio italiano e impone la chiusura di negozi, bar, pub, e ristoranti. Fatti salvi gli esercizi commerciali che distribuiscono generi alimentari e, ovviamente farmacie. Resta consentita invece la consegna a domicilio. Le attività produttive rimangono attive, incentivando le ferie anticipate e i permessi, così come rimangono garantiti i trasporti. Il monito: “Nessuno faccia la corsa a fare la spesa nei supermercati, non serve!”.

“Funzioneranno – così il presidente del Consiglio – i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi‘così come nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco insieme a tutti i ministri”. E ancora: “Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient’affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro. Dobbiamo essere lucidi, misurati e responsabili. Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. In Europa ci guarderanno come esempio per tutti gli altri, ci ammireranno. Sappiate che con queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, l’Italia sta dando prova di essere una grande comunità”.

Il Commissario. Il premier ha inoltre preannunciato la futura nomina di Domenico Arcuri con l’incarico di Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Calabrese di nascita, ha 49 anni. Si tratta di un manager e amministratore delegato di Invitalia, agenzia nazionale che si occupa di investimenti, sviluppo e pianificazione economica. A lui il Governo ha deciso di affidare parte delle sorti dell’Italia: avrà ampi poteri di deroga, lavorerà per rafforzare produzione e distribuzione di attrezzature apparecchiature medico sanitarie per le terapie intensive e sub-intensive e aprire stabilimenti ad hoc per affrontare l’emergenza.

Il videomessaggio è stato visto in diretta da oltre 2 milioni di contatti nella rete.

Il Paese ha bisogno della responsabilità di ognuno di voi, ha bisogno di sessanta milioni di piccoli grandi sacrifici. Ognuno di noi ha bisogno dell’altro. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo. Pubblicato da Giuseppe Conte su Mercoledì 11 marzo 2020

Notizia in aggiornamento