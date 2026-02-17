Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: situazione compromessa e persone evacuate

Il teatro Sannazaro di Napoli è andato completamente distrutto dopo che un incendio è divampato nella notte nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è proprio quella del teatro, inaugurato a metà del 1800. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro che è crollata sulla platea. Area irrespirabile in tutto il quartiere, mentre a causa delle fiamme alcune persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale ma nessuno è mai stato in pericolo di vita.

Aperta un’inchiesta. A diverse ore dal rogo è stata aperta un’inchiesta. La Procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo, reato al momento contestato contro ignoti. Dopo lo spegnimento, saranno da ricostruire il luogo di innesco e le cause. Sono 22, intanto, gli appartamenti evacuati in seguito all’incendio che ha colpito e distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. La conferma è arrivata dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, che definisce la situazione comunque “sotto controllo”.

Il teatro è completamente compromesso. A sostenerlo è lo stesso Paduano. “I danni sono ingenti, il teatro purtroppo è stato completamente compromesso”, ha detto. “Del teatro rimane poco. All’interno ci sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo. Sulle cause è ancora presto valutare, ora prima spegniamo l’incendio e poi valutiamo”, ha aggiunto. Paduano ha confermato che ci sono diverse persone evacuate in seguito all’incendio che ha “coinvolto soprattutto gli appartamenti nella zona alta”.

