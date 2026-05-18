Serie A, Napoli in Champions. Volata per gli altri due posti tra Milan, Roma, Como e Juve

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Tutto di domenica. Come in un meraviglioso amarcord d’altri tempi, l’intero programma del penultimo turno di Serie A, è andato in scena nella giornata festiva della settimana. E le emozioni sono state tantissime: dal mezzogiorno di fuoco valido per la corsa alla zona Champions, alla serata al cardiopalma con le gare delle squadre impegnate nella lotta salvezza. La clamorosa caduta interna della Juventus contro la Fiorentina, rimescola le carte per l’Europa: i bianconeri in un attimo passano dal terzo al sesto posto. La Roma si prende il derby della Capitale grazie a uno scatenato Mancini. A Reggio Emilia, il successo del Lecce all’ultimo respiro contro il Sassuolo, mette i salentini in pole per restare nel massimo campionato di calcio a scapito della Cremonese. Tutto questo nel giorno della festa scudetto dell’Inter: al Meazza la platonica sfida con il Verona già retrocesso finisce 1-1.



L’avvincente lotta per i piazzamenti Champions. Il Napoli passa agevolmente a Pisa per 3-0 garantendosi aritmeticamente l’accesso alla prossima Coppa Campioni: McTominay, Rrahmani e Hojlund i marcatori. Partenopei secondi a quota 73. Allo stadio Olimpico, una Roma attenta e pratica, batte 2-0 la Lazio. Un gol per tempo del beniamino dei tifosi romanisti: il difensore Gianluca Mancini. Entrambi di testa, prima doppietta in carriera per il Mancio e primo difensore romanista a fare una doppietta in un “Derby del Cupolone”. In tal modo, la squadra di Gasperini mette la freccia e supera in classifica la Juve battuta 2-0 all’Allianz Stadium dalla Viola: anche a Torino un gol per tempo, apre Ndour, chiude Mandragora con un gran sinistro all’incrocio dei pali.Madama scavalcata anche dal Milan corsaro per 2-1 in casa del Genoa. Vantaggio di Nkunku su rigore, raddoppio di Athekame e rete di Vasquez per i rossoblù. Resta in scia il Como che al Sinigaglia piega 1-0 il Parma con gol di Alberto Moreno Perez. A una giornata dal termine, dunque, ci sono quattro compagini in lotta per due posti Champions. Quattro squadre racchiuse in due punti tra il terzo e il sesto posto: Milan (terzo) e Roma (quarta) 70 punti, Como (quinto) e Juventus (sesta) 68. Queste le partite dell’ultima giornata: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus. Prepariamoci pertanto agli ultimi 90 minuti di fuoco. Sempre in tema di Europa, l’Atalanta (settima con 58 punti) è ufficialmente in Conference League. Nonostante la sconfitta interna con il Bologna, infatti, la Dea non può essere più superata dagli stessi felsinei.Corsa salvezza appassionante. Approda in salvo anche il Cagliari che in Sardegna supera per 2-1 il Torino. Sardi aritmeticamente sicuri della permanenza in Serie A. Con Pisa, fanalino di coda con 18 punti, e Verona (21 punti) già retrocesse in B da tempo, tornerà tra i cadetti una tra Cremonese e Lecce. In questa penultima giornata vittorie esterne per entrambe, ma, dal peso specifico diverso, soprattutto per il morale. I grigiorossi passano per 1-0 a Udine, mentre, i giallorossi di Di Francesco espugnano per 3-2 il Mapei Stadium grazie a una rete di Stulic al 95′ e restano avanti di un punto: Lecce 35 punti, Cremonese 34. Domenica prossima: Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Salentini decisamente favoriti per restare in A.