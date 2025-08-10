Incendio Vesuvio, distrutti 500 ettari. I cittadini di Terzigno: piccoli roghi segnalati da 5 giorni

Secondo i cittadini di Terzigno alcuni piccoli incendi nella pineta locale erano stati segnalati da cinque giorni, ma probabilmente sono stati sottovalutati fino al disastro divampato venerdì, complici il vento e le alte temperature. Il bilancio dei danni è ancora provvisorio ma stanno bruciando anche vigneti pregiati e aree di rilevante interesse turistico.

Da più di due giorni si lavora senza sosta per circoscrivere le fiamme. Non sono in pericolo case e persone, ma il fronte del fuoco è arrivato a tre chilometri e circa 500 ettari di vegetazione sono già stati distrutti. “Prosegue senza sosta la lotta attiva agli incendi che stanno interessando il Vesuvio su tre fronti” ha fatto sapere la Regione Campania.