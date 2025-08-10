Jesolo, salvato bimbo nell’auto finita nel Sile a 5 metri di profondità

Intorno alle 13 in via Piave a Jesolo (Venezia) un’auto è finita nel fiume Sile con tre persone a bordo: una donna alla guida con i due figli, di 12 e 5 anni. Mentre la mamma e la figlia di 12 anni all’arrivo dei soccorsi erano già fuori dall’acqua, il figlio più piccolo era rimasto dentro al veicolo, sul fondo del fiume, a cinque metri di profondità.

In supporto alla squadra del distaccamento di Jesolo dei vigili del fuoco sono intervenuti i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto che a bordo dell’elicottero Drago si sono poi immersi in acqua per estrarre il piccolo, in un’angoscia generale.

Dopo averlo rianimato insieme al personale sanitario del Suem 118, il bimbo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’elicottero del 118.

Sono ora in corso il recupero del mezzo con l’autogru del comando di Treviso. Sul posto anche i carabinieri, per l’accertamento delle cause del sinistro.

