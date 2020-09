Incidente sul lavoro nel cuneese: muore un giovane, gravissimo il fratello. Ira dei sindacati

Tragedia del lavoro in un’azienda agricola di Cavallermaggiore in provincia di Cuneo. Questa mattina due fratelli impegnati nella verifica di un silo alto una quarantina di metri, riempito ieri sera con mangime per animali, sono caduti all’interno.

I carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La prima ipotesi è che uno dei due fratelli, il più giovane 22enne, sarebbe svenuto a causa delle esalazioni mentre stava sistemando il mais nel silos e l’altro, più grande di 3 anni e che era con lui, avrebbe provato ad aiutarlo. I due ragazzi sono figli del proprietario dell’azienda, che ha chiamato i soccorsi.

Insorgono i sindacati. Scrive Annamaria Furlan, segratario della Cisl, sulla pagina Facebook della sigla: “Un giovane di 22 anni è morto oggi in un grave incidente sul lavoro vicino Cuneo. Un altro giovane lavoratore è rimasto gravemente ferito. È l’ennesima tragedia quotidiana causata dall’inosservanza delle norme di prevenzione e dall’assenza di controlli. Non si può parlare di fatalità in queste circostanze. Il 18 settembre saremo nelle piazze italiane anche per il grave problema irrisolto della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. È una questione nazionale di civiltà”.