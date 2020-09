Deve scontare tre mesi per ricettazione e introduzione di prodotti falsi: arrestato dai carabinieri

Deve scontare una pena definitiva di tre mesi di reclusione per aver introdotto in Italia prodotti con marchi falsi e ricettazione.

Per questo i carabinieri di Chiampo ieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Verbania, hanno arrestato un 58enne senegalese, Demba Mbow, sposato e residente nella cittadina piemontese sul Lago Maggiore.

I militari della stazione di Chiampo, memori di un precedente arresto dell’uomo, operato all’inizio dell’anno dalla stazione di Crespadoro, lo hanno immediatamente per rintracciarlo nella valle del Chiampo, dove da tempo si aggira. Individuato in tarda serata, è stato accompagnato in caserma e – avuto riscontro della sua identità dalle impronte digitali e dell’ordine di esecuzione pendente, hanno proceduto al suo arresto. L’uomo è stato quindi condotto in carcere a Vicenza, dove sconterà la sua pena.