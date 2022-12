Influenza stagionale e Covid: alta circolazione. Mattarella positivo ma asintomatico

anche il presidente Mattarella è risultato positivo al Covid: “È stato quindi necessario – si legge in una nota diffusa dal Colle – rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il presidente sta bene. Tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell'appartamento del Quirinale”. Ieri si è appreso che“È stato quindi necessario – si legge in una nota diffusa dal Colle – rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il presidente sta bene.e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell'appartamento del Quirinale”.

E intanto, dimostra che l'Italia è alle prese con un’onda di risalita da non sottovalutare” sottolinea Pregliasco. Il ministro della Salute, Oraziodichiara: “I dati dell'Istituto superiore di sanità dimostrano che c'è un calo nell'incidenza e un lieve aumento nei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, ma è un qualcosa di controllabile e non a livelli preoccupanti e quindi credo che possiamo stare tranquilli. Seguiamo con attenzione i dati e laddove ci fosse necessità interverremo, maAbbiamo lanciato una campagna invitando i soggetti fragili e gli anziani a vaccinarsi sia per la quarta dose del Covid che per l'influenza che quest'anno sembra essere particolarmente severa”.