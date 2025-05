Insediamento di Papa Leone XIV in una San Pietro gremita

Oggi è la domenica di insediamento di papa Leone XIV. Durante la cerimonia di insediamento, al momento di indossare l’Anello del Pescatore che rappresenta una delle insegne pontificali, il pontefice si è commosso e ha rivolto lo sguardo al cielo.

“Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”. Così papa Leone XIV nella messa di inizio pontificato, con parole accolte dall’applauso dei fedeli. “Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù”, ha sottolineato nell’omelia.

Papa Leone XIV è stato nella basilica di San Pietro: dalla tomba di San Pietro sono cominciati i riti della messa di insediamento. Poi è seguita la processione verso la Piazza dove si sta svolgendo la messa.

La liturgia ha inizio all’interno della Basilica Vaticana per l’insediamento di Papa Prevost. Il Pontefice, con in mano la ferula utilizzata da papa Paolo VI, scende, con i Patriarchi delle Chiese Orientali, al Sepolcro di San Pietro, vi sosta in preghiera e poi lo incensa. Questo momento sottolinea lo stretto legame del Vescovo di Roma all’Apostolo Pietro e al suo martirio, proprio nel luogo in cui il primo Vicario di Cristo ha confessato con il sangue la sua fede, insieme a tanti altri cristiani che con lui hanno dato la stessa testimonianza.

Due diaconi prendono, poi, il Pallio, l’Anello del Pescatore e il Libro dei Vangeli e si avviano in processione verso l’Altare della celebrazione, sul sagrato, in piazza San Pietro. La liturgia della Parola, nella messa di insediamento del Papa, ha visto le letture in spagnolo e in inglese, le lingue più parlate nel mondo ma anche le due lingue di Papa Prevost. Il Vangelo viene invece cantato sia in latino che greco.

Papa Prevost, nel suo primo bagno di folla in papamobile, allungando il percorso fin dentro la Piazza San Pietro, fa fermare un momento l’auto scoperta per stringere le mani dei fedeli. Benedice e dà un bacio a un bambino.

Sono oltre 10mila i fedeli in Piazza San Pietro per la messa di insediamento del Papa. Il flusso di persone arriva da ogni lato, da via della Conciliazione, dal Lungotevere, da via Ottaviano e conta gruppi di religiosi, famiglie, fedeli da ogni parte del mondo armati di bandiere

Una Roma blindata ha accolto le 156 delegazioni di ogni parte del mondo e gli oltre 250mila fedeli accorsi in piazza. Alla messa per l’inizio del pontificato di Leone XIV presenti capi di Stato e di governo, ministri e reali. A San Pietro il capo dello Stato Sergio Mattarella con la figlia Laura. Presente la premier Giorgia Meloni che ha abbracciato il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky anche lui a San Pietro. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha salutato, invece, il presidente del Perù Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Scambio anche con il governatore di Chiclayo, la diocesi in cui Papa Prevost ha servito come vescovo. A San Pietro la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il vicepresidente Usa Jd Vance.

Per l’Ue la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Presente anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Atteso, stando a Bfmtv, il premier francese Francois Bayrou. Per Israele, hanno riferito i media israeliani, il presidente Isaac Herzog. Partecipa il premier canadese Mark Carney, che resterà nella capitale fino a lunedì, e il presidente libanese, Joseph Aoun, accompagnato dalla first lady.

Presenti alla messa Re Felipe di Spagna e la regina Letizia. A rappresentare re Carlo il principe Edoardo, Duca di Edimburgo. A Roma anche Filippo e Mathilde del Belgio. Tra le personalità presenti il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e, per la Russia, la ministra della Cultura Olga Ljubimova.