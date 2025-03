Istat, nascite in Italia ai minimi storici. Sale l’età media al parto

Cresce però la speranza di vita in Italia che nel 2024 è pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023. Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente conta 58 milioni 934mila individui (dati provvisori), in calo di 37mila unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

La diminuzione della popolazione prosegue ininterrottamente dal 2014 e il decremento registrato l’anno scorso è in linea con quanto osservato negli anni precedenti anche se il calo di popolazione non coinvolge in modo generalizzato tutte le aree del Paese. Nel Nord la popolazione aumenta dell’1,6 per mille mentre il Centro e il Mezzogiorno registrano variazioni negative rispettivamente pari a -0,6 per mille e a -3,8 per mille. A livello regionale, la popolazione risulta in aumento soprattutto in Trentino-Alto Adige, in Emilia-Romagna e in Lombardia. Le regioni dove si riscontrano le maggiori perdite sono invece la Basilicata e la Sardegna.