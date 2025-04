Serie A: il Toro frena la corsa Champions della Lazio, senza reti Verona-Parma

Con i due posticipi del lunedi va in archivio anche la 30esima giornata di Serie A. Due gare finite entrambe in parità: prima Verona-Parma 0-0, poi Lazio-Torino 1-1. Marusic non basta e i biancocelesti di mister Baroni, reduci dallo 0-5 di Bologna prima della sosta per le Nazionali, perdono altro terreno nella corsa alla zona Champions. Allo stadio Olimpico di Roma Gineitis entra e firma un pareggio meritato per il Torino. E’ stato, infatti, un match equilibrato che si è sbloccato solo al 57′ grazie alla rete del difensore montenegrino. In precedenza, il portiere laziale Provedel era stato super su Maripan. All’82’ il pari del Toro. Verona: zero gol contro il Parma al Bentegodi ma salvezza più vicina. Le poche emozioni della sfida arrivano tutte in avvio di gara con la traversa colpita da Mosquera e il tiro dal limite di Almqvist che sfiora il palo. Poi, tanto agonismo e basta.

Lazio-Torino 1-1, l’analisi del match dell’Olimpico. Nel primo tempo tanto equilibrio e due parate importanti del portiere granata Milinkovic-Savic su Zaccagni e Pedro. Nel secondo tempo come detto, l’estremo difensore biancoceleste Provedel disinnesca un’incornata ravvicinata di Maripan e pochi minuti dopo Marusic trova il vantaggio per i capitolini con un bel destro a giro. Risponde Gineitis che pareggia i conti su assist di Biraghi. Adesso per la corsa all’Europa è ancora più bagarre. Alle spalle delle due contendenti per lo scudetto Inter e Napoli, così recita la nuova classifica: Atalanta 58 punti, Bologna 56, Juventus 55, Roma e Lazio 52, Fiorentina 51, Milan 47.

Verona-Parma 0-0. Scaligeri e ducali non si fanno male nello scontro-salvezza. Il pareggio muove la classifica di entrambe. E adesso: Hellas a +7 sulla terzultima (l’Empoli), Parma a +3. La partita vive di fiammate estemporanee nei primi 45 minuti con due occasioni da gol per parte. Ripresa decisamente spenta, anche se nel finale sono gli ospiti a sfiorare il colpaccio Parma ma il portiere dei veronesi Montipò è bravo ad abbassare la saracinesca su Ondrejka e Camara. Lotta salvezza: il Monza fanalino di coda è praticamente già retrocesso, il Venezia a -5 dal Lecce quartultimo, ha ancora qualche speranza. Aritmeticamente parlando, a 8 turni dal termine può ancora succedere di tutto tra i 30 punti di Como e Verona, i 29 del Cagliari, i 26 del Parma, i 25 del Lecce, i 23 dell’Empoli e i 20 del Venezia. Gli scontri diretti in programma saranno decisivi.