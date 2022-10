Italiana arrestata in Iran, la telefonata: “Vi prego aiutatemi, temo di non uscire più”

Alessia Piperno stava festeggiando il suo compleanno nella capitale iraniana ed è proprio da quel giorno che la sua famiglia non aveva più notizie, fino alla telefonata di ieri mattina. La ragazza piangendo ha detto di essere in prigione e chiedeva aiuto.

In un post su Facebook il papà di Alessia, che è titolare di una libreria nel quartiere tuscolano a Roma, lancia un appello e spiega che la figlia è una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. “Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi di ogni paese che ha visitato. Noi genitori, e il fratello David, non riusciamo a stare con le mani in mano. Non si può stare fermi quando un figlio ti dice ‘vi prego, aiutatemi’. Voglio che si sappia e che questa notizia raggiunga più persone possibili, magari arrivare a quella giusta che può aiutarci. Grazie”.