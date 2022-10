Diletta, da Zanè sfila a Londra e ora a Parigi. Con la musica come sogno nel cassetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima di tutto si definisce un’artista, con la musica da cantare come sogno e insieme come chiaro obiettivo. Ma, all’occorrenza, viste le doti fisiche e la bellezza che madre natura – e anche mamma e papà certamente – le hanno concesso, a 23 anni si sta facendo strada come modella sulle passerelle prima di Londra (dove vive) e ora di Parigi, il berceau della moda internazionale e un palcoscenico che può tramutarsi in catapulta verso il successo.

Lei è Diletta Busin, giovane donna di belle speranze oltre che sembianze, cresciuta a Zanè dove vive la famiglia ed ex studentessa liceale del Tron di Schio, prima di lasciare il Veneto per proseguire gli studi universitari e, soprattutto, per seguire con determinazione quella che considera oggi la sua vocazione: il mondo dello spettacolo con ampie prospettive e quell’ecletticità richiesta oggi, ma con il sogno nel cassetto dichiarato di eccellere un giorno nel campo della musica, come cantante.

Di lei in questi primi giorni di ottobre ne parlano un po’ tutti i media locali del Vicentino, dopo che proprio il papà Filippo Busin – imprenditore e titolare di Brp Pneumatici a Zanè e politico vicentino eletto come deputato della Lega dal 2013 al 2018 – ha postato un filmato con proprio la figlia Diletta, insieme ad altre giovani modelle, sfilare su una passerella della capitale francese nel corso della serata di alta moda dedicata allo stilista Valentino. Tanti amici da queste parti e pure a Londra l’hanno seguita in diretta, applaudendo la biondina di Zanè, primogenita e con un fratello minore, in vesti di indossatrice davanti agli sguardi di tante star dello spettacolo invitate per il grande evento di alta moda.

Quasi un debutto per la 23enne altovicentina, che in realtà nel corso dell’anno 2022 aveva già collaborato con lo stilista britannico Cristopher Kane. Diletta fa parte della “squadra” di indossatrici dell’agenzia Select Top Model con sede a Milano. Già da qualche tempo, in questo caso in vesti di cantante, Diletta Busin – alias Daimon Dill su Instagram e Tik Tok sul versante social – si esibisce sui palcoscenici internazionali, in attesa della grande occasione che la visibilità ottenuta sulle passerelle potrebbe favorire. Pur mantenendo nella voce il fatidico “asso nella manica” da giocarsi, unitamente alla creatività che la contraddistingue come artista a tutto tondo.