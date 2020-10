Lutto nel giornalismo, è morto Gianfranco de Laurentiis. Era stato il volto di Dribbling ed Eurogol

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Gianfranco de Laurentiis. Il giornalista, per oltre trenta’anni volto dello sport Rai, è venuto a mancare a Roma all’età di 81 anni.

Nel corso della lunga carriera, dopo gli inizi al Corriere della Sera, da direttore della testata giornalistica sportiva dell’emittente nazionale e non solo, ha legato il suo volto e le sue fortune a trasmissioni sportive di successo come “Dribbling”, “Eurogol” e “Domenica Sprint” fino ad arrivare alla “Domenica sportiva” nel 1994-95. Poi la Formula 1 con “Pole Position” dal 1997 al 2001.

Tra i primi messaggi di cordoglio per la scomparsa del grande giornalista Rai, quello del presidente Gabriele Gravina e la FIGC: “Salutiamo un amico del calcio che ha raccontato le gesta di tanti campioni con garbo e professionalità. È stato per diversi anni un punto di riferimento per tutti gli italiani”.

Il ricordo anche di Vincenzo Spadafora. “Un volto storico del giornalismo sportivo italiano”. Così in un post sul suo profilo facebook, il ministro dello sportricorda il giornalista sportivo. “De Laurentiis”, ha scritto Spadafora, “ha lavorato in Rai per trent’anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi”.