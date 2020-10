Coronavirus, sono 38 milioni i casi nel mondo. In Europa chiusure in Spagna ed Irlanda del Nord

In tutto il mondo sono stati superati i 38 milioni di casi di coronavirus. Lo si legge negli aggiornamenti della Johns Hopkins University. Al primo posto sempre gli Stati Uniti con 7.858.344 contagi, seguiti da India e Brasile. Le vittime a livello mondiale sono 1.086.399, di cui 216.000 negli States.

Anche l’Europa non sorride. Sono 5.132 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Germania. Il governo tedesco intende estendere l’obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. Inoltre potrebbe anche essere esteso il coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi per Covid su 100mila abitanti in una settimana.

Continuano a salire i contagi anche in Belgio. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto di sanità pubblica Sciensano tra il 4 e il 10 ottobre ci sono state in media 5.057 al giorno. Si tratta di un aumento del 93% rispetto al precedente periodo di sette giorni. Lo scrive l’agenzia di stampa Belga.

L’Irlanda del Nord, invece, chiuderà le scuole per due settimane, nell’ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l’epidemia di coronavirus. La premier Arlene Foster ha delineato le nuove misure, che includono anche limiti a matrimoni e funerali, ed entreranno in vigore venerdì. Pub e ristoranti chiuderanno per quattro settimane, ad eccezione di take away e consegne, mentre la pausa di metà semestre di Halloween per le scuole è stata estesa a due settimane.

Anche la Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata di coronavirus. Il lockdown in Israele è stato prorogato fino a domenica 18 ottobre.