Lutto nel mondo del calcio, è morto Gianni Di Marzio

, allenatore, commentatore sportivo e padre del giornalista Gianluca. A darne notizia è stato il volto televisivo, che su Twitter aveva scritto: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.

Gianni di Marzio ebbe un’ottima carriera da allenatore che lo portò, negli anni ’70, a condurre il Catanzaro in Serie A e, successivamente, a guidare il Napoli nel 1977 fino alla finale di Coppa Italia persa poi contro l’Inter. A proposito di Napoli, fu lui lo scopritore di un giovanissimo Diego Armando Maradona, che segnalò a Corrado Ferlaino. Il presidente azzurro però non riuscì a portarlo subito all’ombra del Vesuvio, ma solo qualche anno dopo. Tutto il resto è storia. Ha allenato anche il Genoa, il Cataniacon cui conquistò la promozione di Serie A, il Padova, il Cosenza ed infine il Palermo, dove chiuse la carriera.

Durante la sua carriera ha ricevuto per due volte il premio Seminatore d’oro, che poi è diventata l’attuale Panchina d’Oro, assegnato al migliore allenatore della stagione di ogni categoria. Il primo gli è stato consegnato per l’annata 1971-1972 con la Nocerina in Serie C, il secondo come allenatore del Catanzaro in Serie B nell’anno 1975-1976.