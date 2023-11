Maltempo: 7 morti in Toscana, un vigile del fuoco disperso in Veneto

Squadre al lavoro anche in Abruzzo, colpito da forte vento e pioggia: oltre 500 gli interventi fatti finora, la maggior parte dei quali tra L’Aquila, Pescara e Chieti. Interessate dal maltempo anche l’Umbria dove sono stati effettuati 350 interventi, maggiori criticità nel perugino, e il Molise, in particolare a Campobasso, oltre 200 gli interventi effettuati dal dispositivo di soccorso locale, potenziato con l’invio di rinforzi dalla Puglia.

Danni anche in Veneto, dove c’è un disperso: si tratta di un vigile del fuoco. La Protezione civile ha diffuso un bollettino con l’allerta rossa per rischio idraulico nella regione per la giornata di oggi. Venti forti e pioggia anche in altre regioni, come Friuli Venezia Giulia: in particolare nelle province di Udine e Pordenone, i vigili del fuoco hanno svolto oltre 300 interventi per alberi abbattuti, allagamenti diffusi e ripristino della viabilità. Non si segnalano criticità rilevanti.