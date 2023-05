Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Previsti altri 10 giorni di tempo instabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si arresta l’ondata di maltempo che sta colpendo alcune zone dell’Italia negli ultimi giorni. La cosiddetta “tempesta Minerva”, secondo gli esperti, è destinata a non attenuarsi almeno fino alla fine della settimana. Per questo la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico fino a mezzanotte in Emilia Romagna, già reduce da una conta dei danni di un miliardo di euro per le inondazioni di inizio mese. Le scuole oggi rimangono chiuse da Ravenna a Bologna. Il bollino rosso riguarda una buona parte del territorio regionale, per rischio esondazioni e smottamenti. A Bologna preoccupa il livello del torrente Ravone che ha già creato disagi nei giorni scorsi.

Allerta arancione invece per Marche, Sicilia e Campania. Altre 10 regioni italiane sono interessate da un’allerta gialla: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Ieri la prima ad essere stata colpita da questa perturbazione è stata la Sicilia, dove le scuole sono rimaste chiuse a Palermo dopo una notte di pioggia che ha causato anche disagi alla circolazione ferroviaria. Gli interventi per allagamenti e alberi caduti nel capoluogo siciliano e in provincia sono stati numerosi. Nelle ultime 24 ore sono stati 115 gli interventi tra Palermo e Trapani. Sulla scia della prevenzione, molti sindaci tra cui Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno optato per continuare a tenere chiuse le scuole anche per oggi. Anche se si prevede il ritorno del sole nel pomeriggio.

Le previsioni indicano che pioggia e maltempo non lasceranno il nostro Paese ancora per una decina di giorni, per i quali è previsto tempo instabile e non caldo. Le piogge continueranno, interessando soprattutto l’Emilia-Romagna, e solo giovedì ci sarà una breve tregua.