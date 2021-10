Maltempo, allerta rossa in Liguria. Toti invita alla massima prudenza: “Evitate gli spostamenti non necessari”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica di questa notte ha determinato un progressivo peggioramento delle condizioni meteo anche su quasi tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana. Ecco perché è stata valutata per oggi allerta rossa sulla Liguria centrale, allerta arancione sul resto della regione e in Emilia-Romagna sud – occidentale, Piemonte settentrionale e Lombardia nord – occidentale.

Il maltempo che sta colpendo la Liguria ha causato esondazioni ed allagamenti in provincia di Savona, dove è in vigore l’allerta arancione che diventerà rossa a partire dalle 14. Il torrente Letimbro è uscito dagli argini nella zona del Santuario di Savona, allagando strade ed edifici. La Regione Liguria ha diffuso una nota in cui raccomanda ai cittadini la massima prudenza. A Genova chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Proprio nella località di Santuario il seggio elettorale è stato sospeso e il Comune e la prefettura stanno ragionando su uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto. Inoltre a causa delle forti piogge è stata chiusa in via precauzionale l’autostrada A6 tra Ceva (Cuneo) e Savona, fino al bivio con l’A10. A Pontinvrea in più punti è straripato il torrente Erro. In Liguria il record di pioggia finora è stato registrato a Montenotte Inferiore, sempre nel Savonese, dove in 6 ore sono caduti oltre 400 millimetri di pioggia, una quantità che in alcune parti d’Italia cade in un intero anno.

Il presidente della regione Liguria , Giovanni Toti, invita alla massima cautela e su Facebook lancia l’appello: “Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa. Come sempre vi terremo aggiornati in tempo reale: evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza!”.

Sui social network in queste ore molte persone stanno postando video le cui immagini mostrano il peggioramento della situazione, con strade allagate e torrenti esondati.