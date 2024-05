Maltempo in Friuli-Venezia Giulia, tre giovani travolti dalla piena del Natisone: sono dispersi

In Friuli-Venezia Giulia si cercano tre giovani, un ragazzo e 2 ragazze, dispersi a causa delle forti piogge che hanno colpito la Regione. I tre sono stati trascinati via dal fiume Natisone in piena, nella zona di Premariacco, in provincia di Udine . Poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono: si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore.

Durante la perlustrazione della zona, i vigili del fuoco avevano avvistato i tre dispersi ma non sono riusciti a intervenire per salvarli. Tutti e tre si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. Poi si sarebbero slacciati. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo i tre sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

I tre ragazzi potrebbero essere giunti sul posto con l'auto con targa romena individuata nei pressi del luogo della tragedia. Le forze dell'ordine infatti avrebbero raccolto elementi utili all'identificazione. E secondo quanto si apprende, i tre potrebbero essere originari della Romania, residenti però in Friuli. Sul fatto gli investigatori mantengono il riserbo mentre starebbero cercando riscontri definitivi con i familiari dei dispersi.

Gli elicotteri impegnati nelle ricerche hanno sospeso le perlustrazioni. Proseguono invece le attività di scandagliamento del corso d'acqua con le imbarcazioni e i sommozzatori dei vigili del fuoco. “Le ricerche proseguiranno anche stanotte e fino a quando sarà necessario nei prossimi giorni”, ha detto Andrea D'Odorico che coordina le ricerche. “La situazione meteo non gioca a favore delle ricerche – ha aggiunto – sono previste anche nelle prossime ore condizioni gravose”.