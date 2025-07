Maltempo, nel milanese una donna muore per la caduta di un albero. Disagi in Toscana e Piemonte

Dopo l’ondata generale di caldo africano, l’Italia resta spaccata a metà per quanto riguarda maltempo e afa. La perturbazione atlantica ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia, dove si registra anche una vittima: una donna di 63 anni di San Vittore Olona è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dal temporale che nel pomeriggio ha investito la zona dell’Alto Milanese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di ieri a Robecchetto, piccolo comune agricolo nel milanese, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta dell’albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo.

A Milano infatti tante le chiamate ai Vigili del fuoco soprattutto per alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti raffiche di vento. L’allerta di forti temporali era preannunciata da alcuni giorni dalla protezione Civile del Comune di Milano che ha già attivato la vasca di laminazione per scongiurare l’esondazione del Seveso e sono già state posizionate le barriere mobili per proteggere il quartiere in caso di risalita dei livelli del Lambro.

In Toscana ieri ci sono stati 27.000 fulmini scaricati dai temporali nelle varie zone della regione. Lo riporta la Protezione civile mentre in serata altre celle temporalesche sono ancora attive a Piombino e nella zona di Pomarance (Pisa). In particolare nella zona di San Gimignano si è abbattuto un nubifragio con oltre 60 mm di pioggia caduti in un’ora.

Il forte vento, con pioggia, ha interessato nel pomeriggio di ieri anche Novara e la provincia. A Orta un albero è caduto all’interno del parco di Villa Crespi, dove ha sede il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo. Una parte del fusto è precipitata sulla statale 229, che è rimasta chiusa per tre quarti d’ora per la rimozione. Nel capoluogo, in viale Volta, la copertura di un terrazzo all’ultimo piano di un palazzo, è stata strappata, lanciata in aria, poi precipitata nella strada sottostante, danneggiando anche delle vetture parcheggiate.

Un treno Italo in collegamento tra Milano e Roma è rimasto fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all’altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. Sarebbero accodati anche alcuni convogli di altre società ferroviarie con ritardi accumulati. Il treno si sarebbe fermato all’improvviso e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno Italo in direzione Nord per poi permettere di spostare il treno guasto con un locomotore di soccorso. Fino a 70 minuti i ritardi accumulati sulla tratta.