Maltempo, recuperati i corpi delle due vittime nel Friuli Venezia Giulia

Il cordoglio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: “Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello dell'intera comunità regionale per il ritrovamento del corpo senza vita di Guerrina Skocaj, la seconda vittima della frana che ieri ha travolto le abitazioni a Brazzano di Cormons. La sua scomparsa, che va ad aggiungersi a quella del suo soccorritore anch'egli strappato alla vita nel tentativo di salvare la donna, rappresenta una ferita dolorosa per tutta la nostra comunità. Il pensiero va ai figli della seconda vittima, ai familiari e a tutte le persone che oggi stanno affrontando un grande dolore, aggravato dalla drammaticità e dall'improvvisa violenza degli eventi. Di fronte a una tragedia così profonda, desidero manifestare la più sincera e rispettosa vicinanza della Regione a chi soffre, nel silenzio e nello smarrimento di un lutto che colpisce l'intero Friuli Venezia Giulia”.

Oggi le piogge risulteranno più intense e abbondanti fra il basso Lazio, il Molise e i settori tirrenici meridionali del Paese. Viene valutata allerta arancione ancora su parte del Friuli Venezia Giulia e allerta gialla su Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia. Viene valutata allerta arancione ancora su parte del Friuli Venezia Giulia e allerta gialla su Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia.

alla presenza dell'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardi e del direttore della Protezione civile regionale, Aristei, in collegamento con il Comitato regionale per le emergenze e con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oltre che i sindaci dei Comuni di Cormons e Romans d'Isonzo, per un quadro aggiornato della situazione.auspicando un celere ritorno alla normalità per le persone che, in queste ore, sono state costrette a lasciare le proprie case.