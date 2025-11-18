Attiva la Centrale: la open call per trasformare l’edificio in un laboratorio culturale

Scade l’1 dicembre il termine per poter partecipare ad “Attiva la Centrale”, la open call con cui il comune di Vicenza intende raccogliere proposte e attività per valorizzare e mettere a disposizione della cittadinanza l’edificio di via Medici all’insegna di arte, cultura e coinvolgimento.

Con l’avviso che è stato pubblicato dal settore Attività culturali, Turismo e Politiche giovanili il 31 ottobre sul sito web del Comune, l’amministrazione si propone di aprire le porte dello spazio alla città e coinvolgere direttamente gruppi informali, associazioni, altri enti del terzo settore, istituzioni sociali e culturali del territorio e singoli cittadini.

I partecipanti alla call potranno presentare proposte di attività senza fini di lucro, aperte a tutti, di natura apartitica e laica. I settori di attività ammessi sono servizi per il quartiere (bambini, famiglie e anziani), iniziative di inclusione sociale, aggregazione e animazione comunitaria, laboratori pratici anche legati all’allestimento e alla cura degli spazi, attività culturali e artistiche come workshop e laboratori artistici, talk, rassegne e festival, eventi performativi, mostre e installazioni per valorizzare gli spazi della Centrale.

L’obiettivo è di trasformare la Centrale in un luogo vivo e frequentato quotidianamente, e un laboratorio culturale capace di ospitare arte, creatività e socialità.

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12 del 1 dicembre e saranno selezionate entro giovedì 11 dicembre sulla base di criteri di contenuto e logistico-organizzativi e ospitate nel periodo gennaio – maggio 2026 negli spazi concessi gratuitamente in via straordinaria dall’amministrazione comunale, che le inserirà nella programmazione della Centrale e del comune, promuovendone la comunicazione attraverso i canali ufficiali.

