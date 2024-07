Il “Re dei tie-break” Berrettini non si ferma più: vittoria nel torneo Atp 250 di Kitzbuhel

Matteo Berrettini conquista il 10° titolo in carriera completando la formidabile accoppiata alpina a Kitzbühel. Il secondo trofeo in meno di una settimana lo conquista vincendo la decima partita consecutiva a spese del francese Hogo Gaston, giunto in finale a sorpresa, e senza perdere nessun set nel torneo. Proseguendo nella scalata a grandi balzi in classifica Atp.

Da lunedì il “nuovo” Berrettini entrerà, anzi, tornerà, nella top 40 grazie ai punti acquisiti, dopo aver “ripreso” la 50esima posizione solamente nei giorni scorsi grazie al successo a Gstaad nello Swiss Open. Purtroppo, invece, proprio in virtù dei dubbi sullo stato di forma dopo la serie di infortuni che lo hanno tormentato e la conseguente discesa nel ranking, il tennista romano non ci sarà.

Dopo aver già spazzato via tutti gli avversari più accreditati e candidati al titolo in Austria nel corso della settimana a suon di tie-break vinti, Berrettini ha dovuto sudare parecchio nel primo set contro il giocatore transalpino 24enne (in lacrime a fine partita9, un vero e proprio furetto scatenato sulla terra rossa alla faccia del numero 91 al mondo. Punteggio di finale 7-5, 6-3 in un’ora 40 di partita, con entrambi i tennisti stremati alla cerimonia delle premiazioni.

La prestazione fa capire come il classe 1996 sia sulla strada per un pieno recupero, e non solo perché si tratta del decimo incontro vinto se si considerano i due tornei. Nel primo set, infatti, gestisce il servizio mettendo in difficoltà il transalpino, che deve annullare una palla break sul 4-3. La seconda, però, è quella buona per Berrettini, che chiude il primo set sul 7-5. Si tratta del terzo successo stagionale per Berrettini (il primo in Marocco al ritorno in campo dopo 6 mesi), con anche altre due finali perse. Dopo il derby di Wimbledon con Sinner, il 28enne romano si è programmato in modo egregio scegliendo di giocare sulla terra rossa in altura, condizioni ideali per lui e in due settimane consecutive ha vinto prima Gstaad e poi Kitzbuhel scalando posizioni su posizioni nella griglia mondiale Atp.