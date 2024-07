Tamponamento tra due motociclette lungo l’A31 Valdastico. Un pilota viene ricoverato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inusuale scontro tra motociclette in autostrada nel primo pomeriggio di sabato, lungo il tratto vicentino dell’A31 Valdastico tra i caselli di Piovene Rocchette e di Thiene, dunque in direzione sud. A finire sull’asfalto dopo l’urto sono stati i due piloti, dei quali per ora non sono noti generalità e provenienza, intorno alle 13.10. Uno di loro ha riportato ferite serie ed è stato ricoverato in ospedale via ambulanza, l’altro invece dopo la scivolata al suolo ha riportato delle lesioni lievi medicate sul posto.

Alla segnalazione giunta alla centrale operativa del Suem 118 hanno risposto sia il team sanitario di emergenza inviato dal polo medico Alto Vicentino di Santorso sia i pompieri di Schio, con la squadra di vigili del fuoco impegnata a supporto dei soccorsi e per la messa in sicurezza del tratto di autostrada.

Una delle due motociclette, poi, ha preso fuoco ed è stato necessario spegnere le fiamme, andando quasi del tutto bruciata e distrutta. Colpita di striscio e con danni di minore entità invece l’altro veicolo a due ruote. Sul luogo dell’incidente, che secondo le prime indicazioni sarebbe stato causato da un tamponamento, sono giunti poi anche il personale ausiliario della rete viaria a pedaggio e una pattuglia della Polstrada da Vicenza.

