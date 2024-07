S’infortuna sulla parete di roccia del monte Cornetto. Elisoccorso per un climber 31enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un 31enne vicentino l’arrampicatore soccorso poco dopo mezzogiorno in elicottero dagli specialisti delle emergenze in quota, con il supporto dei sanitari dislocati sul massiccio del Pasubio per il grande evento sportivo di trail, la Trans d’Havet.

Il climber di Sovizzo, che stava salendo la parete di roccia naturale del Monte Cornetto in territorio montano di Valli del Pasubio e arrampicava insieme a una compagna di salita, aveva poco prima perso l’aggancio. Dopo aver completato la via Aum, la coppia stava per affrontare una guglia in ascesa quando è avvenuto l’incidente.

Secondo quanto riferito cadendo per una decina di metri andando a sbattere con violenza il bacino su uno spuntone di roccia. Con l’aiuto dell’amica il trentunenne, nonostante il forte dolore conseguenza dell’impatto, è riuscito a calarsi dalla parete e scongiurare altri pericoli non rimanendo sospeso del vuoto. A quel punto, però, era impossibilitato a proseguire per il trauma subito, ed è stato lanciato l’allarme con richiesta di soccorso.

Tre soccorritori di rientro dall’assistenza alla Trans d’Havet si sono subito diretti sul luogo dove si trovava il ragazzo vicentino infortunato – il canale sotto la grande frana – seguiti da una seconda squadra partita da Schio e dall’elicottero del 118 partito dall’elibase di Verona. L’alpinista, preso in carico dal medico che ne ha valutato le condizioni, una volta stabilizzato è stato imbarellato, issato a bordo con il verricello e trasportato a Borgo Trento, mentre l’altra climber è stata riaccompagnata alla macchina dai soccorritori.ù

Importante, in questi casi, accertarsi in sede di accertamenti ospedalieri che non sussistano lesioni interne prima di potere dichiarare l’infortunato fuori pericolo.