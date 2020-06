Maturità ai tempi del Coronavirus, al via gli esami orali per mezzo milione di studenti

Fischio di inizio per gli esami di maturità 2020. Le prove, che riguarderanno circa mezzo milione di studenti, sono iniziate alle 8.30 con una modalità di svolgimento del tutto inedita, considerate le particolari misure di sicurezza previste e il formato concepito ad hoc a causa dell’epidemia da Coronavirus.

La prova si svolge unicamente per via orale e durerà circa un’ora per ogni candidato. Le commissioni coinvolte sono 13mila e sono composte da sei membri interni e dal presidente. All’inizio del colloquio, ogni studente discuterà un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato con i propri insegnanti nelle scorse settimane, quando le modalità di svolgimento di questa maturità 2020 sono sembrate più chiare con l’indirizzo della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Dopo questa prima fase destinata all’elaborato specifico dello studente, seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali assegnati dalla commissione. Nell’ultima parte dell’esame orale, saranno invece esposte le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ma ci sarà anche una piccola interrogazione sulla Costituzione e la cittadinanza.

“Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!”. Così scrive sulla sua bacheca Facebook la ministra dell’Istruzione che ha postato un video a poche ore dall’inizio delle prove: “La notte prima degli esami è lunga anche per me: sono molto emozionata. Voi avete vissuto una emergenza difficile e avete dato una grande prova – ha detto Azzolina -. Ce l’avete messa tutta se avrete studiato. La maturità 2020 è un ponte verso il futuro. Siete stati forti, coraggiosi, l’Italia ha bisogno di persone preparate che coltivino le proprie passioni; spero che i vostri sogni possano realizzarsi. Un abbraccio di cuore”.

I crediti e il voto finale della maturità si baseranno sul percorso effettivamente portato a termine da ogni studente. Per assegnare un peso equilibrato al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40 come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.

Anche il premier Giuseppe Conte ha indirizzato il suo augurio ai 500mila studenti che iniziano. “Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che affronteranno la prova orale dell’esame di maturità”, ha scritto Conte in un post su Facebook. “Tirate fuori il meglio che è in voi – ha sottolineato il premier – perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore“.