Salvini a Vicenza: “Porterò alla Azzolina questo modello di riapertura della scuola”

Giornata vicentina per il segretario federale della Lega Matteo Salvini. Al centro degli incontri con i vertici del partito in terra berica, i temi della scuola, della sicurezza e dell’economia.

“Mentre l’imbarazzante Azzolina continua a non dare risposte su riaperture, messa in sicurezza e assunzioni, a Vicenza l’assessore alla scuola del Comune di Vicenza Cristina Tolio apre asili nido e scuole materne. Porterò a Roma il modello Vicenza sulla scuola” ha affermato ai Chiostri di Santa Corona Salvini, che era accompagnato anche dall’ex ministro Lorenzo Fontana.

Quanto alla proposta del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, di votare in luoghi diversi dalle scuole per le elezioni regionali fissate per il 20 settembre prossimo, il segretario leghista ha affermato che l’importante è “che non venga sottratto agli italiani il diritto di scegliere i propri amministratori e spero presto i propri parlamentari. Se poi si vota a scuola o in giardino per me poco cambia”.