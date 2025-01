Medici, si va verso lo sciopero

“Il 25 gennaio – spiega infatti Anelli – i sindacati hanno convocato i loro vertici e, insieme all’Ordine dei medici, l’obiettivo è avviare un confronto con il governo sulla base di una piattaforma che stiamo predisponendo ma, al contempo, decidere forme di mobilitazione di tutti i medici italiani. Si va verso un nuovo sciopero della categoria o una manifestazione pubblica imponente se non si registreranno cambiamenti concreti”. Anelli chiede attraverso un appello al ministro della Salute Orazio Schillaci di aprire subito un tavolo permanente con le organizzazioni mediche.

Secondo il presidente dell’ordine medici infatti il disagio della professione è troppo alto e non c’è una vera interlocuzione con il governo sui vari temi: “Bisogna ancora decidere la destinazione delle risorse per il 2026 e chiediamo una rivalutazione della figura medica. Tra le questioni calde c’è anche l’ipotesi del passaggio a un regime di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale per i medici di famiglia. Questa idea mi pare assurda – sottolinea Anelli -. Se l’obiettivo è garantire la loro presenza nelle Case di comunità, che saranno aperte 24 ore al giorno, il contratto attuale già prevede che ciascun medico impieghi sei ore settimanali per le Asl, per un totale di 20 milioni di euro, dunque la copertura è già assicurata. Andare a modificare una struttura legislativa complessa per determinare un cambio di status di cui non c’è alcun bisogno aprirebbe, invece, tantissimi problemi pratici, oltre a privare i cittadini del loro medico in ambulatorio. Inoltre, simili modalità di intervento vanno condivise e non possono essere imposte dall’alto”.