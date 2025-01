Cade mentre arrampica e sbatte la schiena: freeclimber ventenne soccorso in falesia

Pomeriggio di intervento quello di oggi, domenica 12 gennaio, per un arrampicatore ferito in una delle falesie più rinomate del basso vicentino.

Poco dopo le 15.30 infatti, la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso Alpino di Padova, per un giovane freeclimber bolognese volato nella Falesia di Barbarano Vicentino. Il ventenne residente a Mordano, nel mentre stava arrampicando con un gruppo di amici, è caduto al secondo tiro di una via, finendo sulla cengia sottostante e sbattendo violentemente la schiena. Una decina di soccorritori, tra i quali l’infermiera di Stazione, hanno quindi raggiunto la sommità della parete e sono scesi dall’alto. Raggiunto il ragazzo, gli hanno prestato le prime cure, lo hanno stabilizzato e imbarellato, per poi calarlo una quindicina di metri fino a terra. Trasportata a spalla, la barella è stata poi trasferita nell’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Vicenza per gli accertamenti del caso.

Una parete di roccia comoda e facilmente accessibile quella di Barbarano, con vista sui Colli Euganei: alcuni itinerari più interessanti sono stati riattrezzati, altri hanno una chiodatura datata. Per tutti necessaria comunque la giusta dose di attenzione per una disciplina, oltre che passione, affascinante quanto impegnativa e non alla portata di tutti.