Perde il controllo della minicar ed esce di strada: muore anziano del posto

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, in una delle contrade più isolate di Posina. Un uomo di 88 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua minicar in contrada Piombi, un piccolo nucleo di tetti dove, secondo quanto riferito dai residenti della zona, l’anziano risultava essere l’unico abitante stabile.

L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada secondaria che attraversa il bosco per poi congiungersi alla vicina Sp81. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua minicar quando, per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il veicolo è scivolato fuori carreggiata, finendo nella scarpata sottostante dopo un breve ma fatale salto nel vuoto. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il mezzo ribaltato tra la vegetazione. La richiesta di soccorso è partita immediatamente e sul posto è arrivata l’ambulanza del Suem dall’ospedale di Santorso. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

La zona è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. In un’area così appartata, dove la vita scorre lenta e spesso in solitudine, la notizia della morte dell’anziano ha scosso la comunità di Posina, che perde una figura conosciuta e legata a quel lembo di montagna.

