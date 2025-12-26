Meteo in miglioramento. Rientra l’allerta rossa in Emilia Romagna

Dopo un Natale all’insegna del brutto tempo su gran parte dell’Italia oggi il meteo dovrebbe migliorare e secondo gli esperti, durerà anche nel week-end grazie all’arrivo dell’anticiclone e all’allontanamento del ciclone natalizio. Resta ancora instabile il meteo in alcune zone: sono previste piogge sul medio e basso Adriatico e in Sardegna, soprattutto sui settori orientali. Neve sugli Appennini oltre i 1.400 metri. Tra Capodanno e la Befana, invece, un’ondata di gelo potrebbe raggiungere il nostro Paese insieme a una perturbazione atlantica.

È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. Non ci sono stati problemi particolari e, grazie anche al fatto che da ieri ha smesso di piovere, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Oggi lo stato di allerta è dunque stato declassato da rosso ad arancione.