Meteo in miglioramento. Rientra l’allerta rossa in Emilia Romagna
Dopo un Natale all’insegna del brutto tempo su gran parte dell’Italia oggi il meteo dovrebbe migliorare e secondo gli esperti, durerà anche nel week-end grazie all’arrivo dell’anticiclone e all’allontanamento del ciclone natalizio. Resta ancora instabile il meteo in alcune zone: sono previste piogge sul medio e basso Adriatico e in Sardegna, soprattutto sui settori orientali. Neve sugli Appennini oltre i 1.400 metri. Tra Capodanno e la Befana, invece, un’ondata di gelo potrebbe raggiungere il nostro Paese insieme a una perturbazione atlantica.
È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. Non ci sono stati problemi particolari e, grazie anche al fatto che da ieri ha smesso di piovere, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Oggi lo stato di allerta è dunque stato declassato da rosso ad arancione.
Nella provincia di Ravenna resta sotto osservazione il fiume Senio che ieri ha superato soglia 3 (rossa) a Cotignola e Tebano. Lo comunica la Regione Emilia Romagna in una nota che aggiorna sulla situazione maltempo. Il superamento di soglia 3 era previsto anche per il fiume Idice e per il Lamone, il fiume che attraversa Traversara, dove al momento non sono previsti livelli di colmo allarmanti, sebbene il Marzeno, suo affluente in provincia di Faenza, abbia oltrepassato soglia rossa a Rivalta. La situazione ha portato i sindaci di Bagnacavallo, il comune di cui è frazione Traversara, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo e Solarolo, nel ravennate, a ordinare evacuazioni precauzionali degli abitanti nelle aree a rischio. Le piogge sono comunque terminate e non dovrebbero riprendere.
Persiste l’allerta gialla oggi per rischio idrogeologico in Abruzzo, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia.