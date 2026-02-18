Maltempo in arrivo: stato di attenzione per nevicate, valanghe e vento forte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra domani (giovedì) e venerdì è atteso sul Veneto il transito di una perturbazione dal nord Atlantico, con aria umida dal Mediterraneo e correnti dai quadranti settentrionali, cui segue dal fine settimana l’affermarsi da sud-ovest di un più deciso promontorio anticiclonico.

Sul Veneto si prevede per domani giovedì 19 febbraio una giornata molto nuvolosa con precipitazioni diffuse da consistenti a localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Nevicate saranno inizialmente possibili fino ad alcuni fondovalle prealpini con limite in successivo rialzo fino attorno ai 1000-1300 metri di quota sulle Prealpi e 800-1000 m sulle Dolomiti. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali sulla costa ed in quota, a tratti forti specie nelle ore centrali.

