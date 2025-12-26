Previsioni 26-28 dicembre: tempo in miglioramento e zero termico a 3000 metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo alcuni anni nei quali a Natale le Prealpi Vicentine si presentavano prive o quasi di neve, quest’anno la dama bianca è arrivata ad imbiancare i nostri monti anche sotto i 1000 metri. Dopo la perturbazione della Vigilia il tempo sta gradualmente migliorando per un promontorio di alta pressione che farà salire velocemente le temperature in quota. Mentre la pianura risententerá del fresco dato dall’inversione termica.

Venerdì 26 dicembre

Bella giornata di sole su tutto il vicentino. Tornerà a farsi vedere le brina in pianura date le temperature minime di poco sopra lo zero. Temperature in aumento sui rilievi, in calo nei fondovalle e in pianura.

Sabato 27 dicembre

Pressione atmosferica in aumento sul nostro territorio, questo porterà un significativo aumento delle temperature in quota, infatti lo zero termico si posizionerà oltre i 3000 metri. Cielo sereno con diffuse gelate in pianura per effetto dell’inversione termica Estremi in pianura tra -2 e +10 gradi.

Domenica 28 dicembre

Situazione invariata rispetto i giorni precedenti. Cielo sereno, mite in quota e temperature nelle medie del periodo in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Dopo il 29 dicembre giungeranno correnti molto fredde da nord est, di origine russa. Per il vicentino sarà l’inizio di un periodo con temperature sotto la media del periodo.

