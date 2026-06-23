Milano, insegue un suv fuggitivo: muore agente della locale

Drammatico inseguimento a Milano dove un agente della polizia locale è morto a causa di un incidente fatale avvenuto nel quartiere Ponte Lambro. L’uomo, Francesco Imprezzabile di 39 anni, era in servizio con la sua motocicletta quando un suv Audi Q7 non si è fermato al posto di blocco. Da qui è scattato l’inseguimento, proseguito in via Milano, nei pressi dell’aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il suv. Non si esclude l’ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.

L’agente è morto in ospedale. Uscito di strada, Imprezzabile è stato soccorso da tre equipaggi con automedica, ambulanza ed elisoccorso inviati sul posto dalla centrale operativa del 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda dove è arrivato intorno alle 22:30 di lunedì 22 giugno ed è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. La polizia locale di Milano, quella di Peschiera Borromeo, la polizia di Stato e i carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

Il giovane vigile, originario di Mazara del Vallo, era molto attivo sui social. In un post recente spiegava il senso del suo mestiere: “Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità – si legge in un post sulle sue pagine social del 23 maggio scorso, quando aveva pubblicato una sua foto in sella alla moto di servizio -. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta”.