Previsioni 23-25 giugno: caldo intenso e qualche temporale serale

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Situazione generale

L’Europa centro occidentale sta vivendo un periodo molto caldo. L’alta pressione infatti non vuole lasciare il vecchio continente. Anche per i prossimi giorni la nostra provincia continuerà a vedere temperature di 7/8 gradi sopra le medie stagionali. Qualche temporale di calore si formerà in Trentino e scivolando verso sud potrebbe interessare anche l’Alto Vicentino.

Martedì 23 giugno

Bel tempo la mattina su tutto il Vicentino. Debole sviluppo cumuliforme nel pomeriggio lungo la dorsale prealpina con locali piovaschi o temporali, più probabili la sera. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 20 e 36 gradi.

Mercoledì 24 giugno

La giornata inizierà con cielo sereno sulla nostra provincia. Dal primo pomeriggio nubi in aumento in montagna con bassa probabilità di locali e brevi rovesci. Tra la sera e la notte non è da escludersi che qualche cella temporalesca sconfini in pedemontana. Temperature senza variazioni di rilievo.

Giovedì 25 giugno

Tempo stabile e soleggiato. Aumento della sensazione di afa. Caldo pesante e persistente, anche la notte non si scenderà sotto i 20 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana lo zero termico tenderà ancora ad aumentare superando i 4500 metri di quota. Pochi temporali di calore in montagna e caldo opprimente in pianura.

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