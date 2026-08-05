Rischiano di annegare nel lago di Caldonazzo: gravi papà e figlio di 4 anni

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Un uomo di 42 anni e il figlio di 4, di origine asiatica e residenti nel Bassanese, sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto, presso il lago di Caldonazzo, sulla spiaggia di Calceranica.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre si trovava in acqua con i due figli quando il bambino è scomparso sott’acqua. Alcuni bagnanti sono intervenuti immediatamente riportandolo a riva, dove due infermiere presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Poco dopo è stato individuato anche il papà, recuperato da un giovane a oltre cinque metri di profondità, probabilmente dopo un malore. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in elicottero: il bambino all’ospedale di Verona, il padre al Santa Chiara di Trento.

Le loro condizioni restano gravi, anche se il piccolo avrebbe mostrato i primi segnali incoraggianti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia locale. L’area in cui è avvenuto l’incidente è caratterizzata da un fondale che degrada rapidamente, rendendo il tratto particolarmente insidioso per chi non è esperto di nuoto.

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