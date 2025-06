Previsioni 20-22 giugno, primavera agli sgoccioli a 30°. Poi una nuova massa d’aria calda

Situazione generale

Dopo l’impennata delle temperature a metà settimana dove si sono registrate massime sul Vicentino di 32-33°, nel week end correnti più fresche e secche dai quadranti orientali faranno scendere le temperature di un paio di gradi. Il tempo rimarrà stabile e soleggiato con temperature in linea col periodo.

Venerdì 20 giugno

La mattina cielo sereno su tutta la provincia. Nubi cumuliformi in formazione nelle ore pomeridiane lungo la fascia prealpina. Non si esclude qualche locale e breve rovescio sulle Piccole Dolomiti e sulle zone più settentrionali dell’Altopiano. Primo lieve calo in quota, mentre in pianura le temperature non subiranno variazioni di rilievo con massime ancora attorno i 32-33 gradi.

Sabato 21 giugno

Altra giornata dove il protagonista sarà il sole. Già dalla mattina aria più fresca da nord est farà scendere le temperature di 2-3 gradi rispetto ai giorni precedenti. Non si esclude la formazione di qualche cella temporalesca sui monti nel tardo pomeriggio/sera. Valori termici in linea col periodo, massime intorno ai29-30 gradi in pianura.

Domenica 22 giugno

Mattinata soleggiata su tutto il territorio. Poche nubi pomeridiane lungo le Prealpi ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con estremi termici in pianura tra 18 e 31 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Da lunedì arriverà una massa d’aria più calda dal Mediterraneo occidentale. Una nuova spinta dell’anticiclone verso il nord Italia. Non ci saranno fenomeni probabilmente fin verso la fine del mese. Le temperature da metà settimana raggiungeranno i 34-35 gradi sul Vicentino.

