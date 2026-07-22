Modena: morta dopo due mesi Monica Esposito, investita da Salim El Koudri

Si aggrava il bilancio dell’attentato di Modena del 16 maggio. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Koudri – scagliatosi a tutta velocità con un’auto sulla folla – è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove era stata trasferita nelle scorse settimane dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna. Le condizioni di Esposito, spiega l’azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate.

Quel pomeriggio la donna si trovava insieme al marito Angelo sul marciapiede di largo Porta Bologna quando furono travolti dall’auto condotta dal 31enne marocchino che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di otto feriti. Ora la posizione dell’indagato si complica: nel reato di strage contestato all’indagato, l’omicidio configura un’aggravante a fronte del quale il giovane rischia l’ergastolo.

Il cordoglio della Regione e della città. “Una terribile notizia, che ci riempie di tristezza. Tutta l’Emilia-Romagna si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore” è il commento del governatore, Michele de Pascale. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, parla di “una notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza “. “Questo lutto – aggiunge il primo cittadino dem – “rafforza la richiesta di una piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo terribile attentato. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per stare accanto alle persone ferite e confermiamo il nostro impegno per rappresentare, nel processo che verrà, una comunità ferita”. Nel giorno delle esequie il sindaco modenese proclamerà il lutto cittadino.