Napoli: morta 15enne investita mentre attraversava. 21enne indagato per omicidio stradale

Due adolescenti che stavano attraversando la strada sono state investite la scorsa notte a Napoli. Maya Gargiulo, 15 anni, ha perso la vita mentre l'amica di 14 anni si è fratturata la gamba destra e ha una prognosi di 30 giorni. È sotto shock e non ha ancora parlato con gli investigatori della Polizia Municipale dell'incidente mortale avvenuto a Piazza Carlo III . Alla guida di una Smart ForFour, che procedeva a velocità sostenuta, c'era un 21enne che ora è indagato per omicidio stradale e che è sotto shock., il ragazzo non si è accorto della presenza delle due giovani sulla carreggiata malgrado la zona fosse illuminata. La vittima sarebbe stata colpita in pieno, sfondando il parabrezza prima di essere rimbalzata sul selicato. L'altra ragazza rimasta coinvolta, sebbene non sia in pericolo di vita. Gli investigatori della sezione infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli non hanno rilevato segni di frenata.

Gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale hanno subito ritirato la patente all'investitore, che è stato poi accompagnato in ospedale per i prelievi ematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I risultati dovrebbero essere pronti nei prossimi giorni. Chiesta l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le due ragazzine abitavano a Calata Capodichino, non molto lontano dal luogo dell'incidente, avvenuto intorno all'una.