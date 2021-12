Natale in famiglia per Alex Zanardi, il campione paralimpico è tornato a casa

Alex Zanardi è finalmente a casa. Dopo un anno e mezzo dallo spaventoso incidente in handbike, il campione paralimpico ha potuto lasciare la clinica qualche settimana fa e potrà trascorrere le festività con la sua famiglia. Un bel regalo di Natale per l’ex pilota di F1 che ora continuerà la riabilitazione avvolto dal calore dei propri cari.

A rendere nota la notizia è stata la moglie Daniela Manni sul sito di Bmw Italia di cui Zanardi è ancora Brand Ambassador. “Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse – ha dichiarato – e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”.

La cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica a Roma, è stata aperta proprio dalla notizia del ritorno a casa di Alex. “È il più bel regalo di Natale che potessimo ricevere” ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.”Una notizia meravigliosa per il nostro mondo” gli ha fatto eco il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. “Una notizia splendida in una giornata che oggi incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia”, le parole della sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali.

Il 19 giugno del 2020 Alex Zanardi era rimasto ferito nello scontro con un camion durante una staffetta in handbike a Pienza, in provincia di Siena. Aveva subito un forte trauma cranico che l’aveva costretto a sottoporsi a un delicato intervento neurochirurgico. Dall’ospedale di Siena era stato poi trasportato al San Raffaele di Milano e successivamente, dal 21 novembre 2020, a quello di Padova. Un recupero, quello dell’olimpionico, che “continua ad essere un processo lungo” come raccontato da Daniela Manni. “Il programma di riabilitazione ha permesso progressi costanti” ma “le battute d’arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex – ha sottolineato la moglie – dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”.