Nel foggiano uccide la figlia sedicenne e un uomo e ferisce la moglie

A Torremaggiore in provincia di Foggia durante la notte si è consumato unUn uomo di 51 anni, Massimo De Santis, e una sedicenne sono stati uccisi a coltellate in una palazzina di via Togliatti. I carabinieri hanno fermato il padre della giovane, si tratta di un 45enne albanese.

Il movente del delitto sarebbe riconducibile a una presunta relazione tra il 51enne e la moglie del 45enne e presunto assassino. Il delitto sarebbe avvenuto verso le due del mattino. Massimo De Santis sarebbe stato accoltellato sulle scale dello stabile in cui si trovava. Il 45enne sarebbe poi entrato in casa con l’intento di uccidere la moglie, ma la figlia si è frapposta per difendere la madre facendole da scudo con il suo corpo. La giovane è morta mentre la donna, rimasta ferita è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri.

Attualmente la donna è stata trasportata all’ospedale di Foggia e non è in pericolo di vita. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno bloccato il 45enne che, secondo gli investigatori, vagava nella zona alla ricerca dell’altro figlio di cinque anni avuto con la stessa donna. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stato recuperato.