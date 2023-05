Stroncata da un male incurabile a soli 24 anni: addio al sorriso di mamma Giada

C’è sgomento e incredulità per la morte di Giada Meneghini, 24enne originaria di Arsiero, ma residente a Isola Vicentina. Due comunità colpite da un lutto che lascia poco spazio alle parole: Giada si era sposata a settembre dello scorso anno e due mesi più tardi era diventata mamma di Adele, nata prematuramente ma comunque sana.

Una grande notizia a coronamento di un sogno d’amore per la giovanissima neomamma e per papà Paolo: un sogno destinato a durare troppo poco, fino alla terribile scoperta di un male grave, diagnosticato solo a febbraio. Un male incurabile che non ha dato scampo al sorriso di Giada spegnendolo per sempre. In queste ore, tantissime le attestazioni di affetto e di vicinanza anche a mamma Michela e a papà Simone, conosciuti in tutta la Valle dell’Astico così come Giada. Una ragazza descritta come solare e gioiosa, un’anima bella fin dai primi anni di vita: “Il sorriso e la gioia che mi hai donato quand’eri ancora bambina – scrive tra gli altri la sua maestra delle elementari – li porterò per sempre nel cuore”.

Un cuore ora appesantito per questo dolore che pare quasi insopportabile e che trova conforto solo nella necessità di guardare comunque avanti: almeno per la piccola che Giada ha regalato alla vita e che ora più che mai avrà bisogno di tutto l’affetto possibile.

E per chi volesse rivolgere un ultimo saluto a Giada, i funerali saranno celebrati martedì alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo a Isola Vicentina: domani sera alle 19.30 invece, nella stessa chiesa, la recita del santo rosario.