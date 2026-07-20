In rianimazione motociclista dopo l’urto contro un’auto

Gravi incidente ieri pomeriggio, domenica 19 luglio, a Lonigo: un motociclista si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Vicenza dopo l’urto della sua moto contro un’auto sul ponte della Vittoria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30, quando – secondo una prima ricostruzione dei carabinieri – un 31enne al volante di una Ford Focus, in uscita dal parcheggio di un supermercato, si è immessa sulla strada provinciale 17, in direzione del ponte. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo la due ruote con in sella un uomo di 56 anni. L’urto, frontale-laterale, è strato violento: i soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è stato fatto conververe un mezzo del suem 118 e l’elisoccorso, che dopo le prime cure ha trasferito il centauro in codice rosso all’ospedale San Bortolo per un forte trauma alla schiena ma sempre cosciente. Sul posto anche i vigili del fuoco.

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